Ο Τσίλγουελ παραμένει κάτοικος Λονδίνου έως το καλοκαίρι του 2027!

Η Τσέλσι ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του 26χρονου Άγγλου διεθνή αριστερού μπακ, ο οποίος ανανέωσε με τους “μπλε” για δυο ακόμη χρόνια.

Ο Μπεν Τσίλγουελ παραμένει κάτοικος Λονδίνου μέχρι το καλοκαίρι του 2027, ανανεώνοντας το συμβόλαιό του με την Τσέλσι για δυο ακόμα χρόνια.

Two more years for @BenChilwell! 😁

— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 11, 2023