Ο “Βασιλιάς” επέστρεψε με… γκολάρα (video)

Μετά από σχεδόν μηνιαία απουσία, λόγω μυϊκού τραυματισμού, ο Λιονέλ Μέσι επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, καθώς μπήκε στο 46ο λεπτό ως αλλαγή, στην αναμέτρηση της Ιντερ Μαϊάμι με τους Κολοράντο Ράπιντς, που έληξε χωρίς νικητή (2-2).

Μάλιστα, ο 36χρονος “pulga” απεδείχθη για ακόμη μία φορά ιδιαίτερα επιδραστικός, καθώς “γύρισε” το ματς, ενώ στο τέλος οι φιλοξενούμενοι πήραν τον βαθμό της ισοπαλίας.

Ο Αργεντινός παγκόσμιος πρωταθλητής ισοφάρισε στο 57′ το γκολ που είχε δώσει προβάδισμα στην ομάδα του Κολοράντο (45` πέναλτι Ναβάρο), ενώ τρία λεπτά αργότερα, ο Αφόνσο έδωσε προβάδισμα στην Ίντερ. Τελικά, οι Ράπιντς έφθσαν στην ισοφάριση με τον Μπάσετ (88′), ωστόσο η επιστροφή του Μέσι ήταν επιτυχής, δεδομένου ότι η ομάδα του παραμένει στην τρίτη θέση της Ανατολική Περιφέρεια, δύο βαθμούς πίσω από τους Red Bulls της Νέας Υόρκης.//Α.

