O “πονηρός” τρόπος που ο Ρέντμαϊν βρήκε τον δρόμο για το Κατάρ

Ο πορτιέρο των Αυστραλών, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πρόκρισή τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν ήταν μόνο οι αγωνιστικές του ικανότητες, αλλά και η “κομπίνα” στον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Ο Ρέντμαϊν, σαμπόταρε τον αντίστοιχο τερματοφύλακα του Περού, λίγο πριν την έναρξη της διαδικασίας των πέναλτι. Εξαφάνισε το μπουκάλι, στο οποίο είχε σημειώσεις για τους εκτελεστές των παικτών της Αυστραλίας. Έτσι, βοήθησε έστω και λίγο την ομάδα του να πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης για το Κατάρ.

Before their shootout for a place at the World Cup, Australia keeper Andrew Redmayne threw away the Peru keeper’s water bottle that had all his penalty-taker notes on it 😳

(via @MovistarDeporPe)pic.twitter.com/1Vn1ac2dFi

— B/R Football (@brfootball) June 15, 2022