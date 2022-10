Ο Πάμπλο Μάρι δέχθηκε μαχαιριά σε εμπορικό κέντρο | Ένας νεκρός στην επίθεση

Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός της Μόντσα, έπεσε θύμα ενός παράφρονα στο Μιλάνο, καθώς μαζί με άλλα πέντε άτομα δέχθηκαν μαχαιριές, με ένα εκ των θυμάτων να χάνει τη ζωή του.

Σε ένα επίκινδυνο περιστατικό έγινε πρωταγωνιστής ο Πάμπλο Μάρι. Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός της Μόντσα, που είναι δανεικός στον ιταλικό σύλλογο από την Άρσεναλ, δέχθηκε μαχαιριά στην πλάτη, σε εμπορικό κέντρο του Μιλάνου.

Ένας παράφρονας 47χρονος, Βολιβιανός υπήκοος, έχασε τον έλεγχο και μαχαίρωσε τον Μάρι και άλλα πέντε άτομα, προξενώντας τους σοβαρές ζημιές και μάλιστα ένα από τα θύματα, ένας 30χρονος που εργαζόταν σε σουπερμάρκετ στο εμπορικό κέντρο, έχασε τη ζωή του.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Μόντσα τόνισε σε δηλώσεις του στο Sky Italia:

«Ο Πάμπλο Μαρί είχε μια αρκετά βαθιά πληγή στην πλάτη του, η οποία ευτυχώς δεν άγγιξε τα ζωτικά του όργανα όπως τους πνεύμονες ή άλλα. Η ζωή του δεν κινδυνεύει, θα πρέπει να αναρρώσει γρήγορα».

Monza CEO Adriano Galliani: “Pablo Marì is not in danger as his injuries are not life-threatening. We hope to see him back soon”.

Pablo Marì was amongst six people stabbed in a mall in Milan tonight.

Get well soon, @PabloMV5! 🙏🏻 pic.twitter.com/PyO1mG9fmN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 27, 2022