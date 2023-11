Ο Πάλμα κάνει τα πάντα για να ξεχαστεί ο Ζότα

Οι οπαδοί της Σέλτικ αγωνιούσαν τον περασμένο Ιούλιο για το αν η αγαπημένη τους ομάδα θα μπορούσε να αντικαταστήσει επάξια τον Πορτογάλο εξτρέμ, που αποδέχτηκε την πλουσιοπάροχη πρόταση της Αλ Ιτιχάντ και έγινε κάτοικος Σαουδικής Αραβία. Με τις εμφανίσεις του, ο πρώην παίκτης του Άρη “διέλυσε” κάθε αμφιβολία.

Ο Ζότα πήγε στην Σέλτικ από την Μπενφίκα τον Αύγουστο του 2021 με τη μορφή δανεισμού, που μετατράπηκε σε μόνιμη μεταγραφή 12 μήνες αργότερα έναντι περίπου 7.5 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο βιρτουόζος Πορτογάλος εξτρέμ αγαπήθηκε στο “Σέλτικ Παρκ”, καθώς έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατάκτηση δύο Πρωταθλημάτων, ενός Κυπέλλου και δύο Λιγκ Γκαπ Σκωτίας.

Οι ανησυχίες των οπαδών της Σέλτικ μετά την πώληση του Ζότα στην Αλ Ιτιχάντ (29 εκατομμύρια ευρώ κόστισε η μεταγραφή) ήταν δικαιολογημένες (15 γκολ και 12 ασίστ σε 43 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις την περασμένη σεζόν), αλλά τις τελευταίες εβδομάδες η μορφή ενός συναρπαστικού παίκτη αρχίζει να διαλύει κάθε… σύννεφο στην Γλασκώβη.

Ο λόγος για τον Λουίς Πάλμα, που με τις εμφανίσεις του με τη φανέλα των “Κελτών” τραβάει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας. Ο 23χρονος διεθνής εξτρέμ από την Ονδούρα αγοράστηκε έναντι περίπου 4,8 εκατομμυρίων ευρώ από τον Άρη και στο πρώτο μισό της αγωνιστικής περιόδου… βγάζει μάτια.

Ο Πάλμα πήγε στην Σέλτικ ως ο αντικαταστάτης του Ζότα και παρά τις αρχικές αμφιβολίες που υπήρχαν αποδεικνύεται… value for money.

Before start of this season, Celtic sold Jota (24,LW) for a record fee of €29.1M to Al-Ittihad after having a wonderful season for them.

After Celtic sold Jota, it looked like it will be very hard to sign a player who will make an instant impact.

Luis Palma (23, LW) proved… pic.twitter.com/9BANTRFVwL

— Pro Future Stars (@ProFutureStars1) November 12, 2023