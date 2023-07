Ο Ουί-Τζο σκόραρε στη φιλική επικράτηση της Νότιγχαμ Φόρεστ

Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού, χάρισε τη νίκη στους “κόκκινους” στη φιλική επικράτηση κόντρα στη Νοτς Κάουντι.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ξεκίνησε με νίκη τις ανεπίσημες υποχρεώσεις της, με τον Ουί-Τζο να σκοράρει κόντρα στη Νοτς Κάουντι και να χαρίζει τη νίκη στους “κόκκινους”.

Ο 30χρονος Νοτιοκορεάτης επιθετικός πάτησε χορτάρι στο δεύτερο ημίχρονο ενώ πριν ακόμη συμπληρώσει ένα λεπτό βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα με κοντινή προβολή. Αξίζει να σημειωθεί πως ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού ήρθε στους Πειραιώτες το περασμένο καλοκαίρι με τη μορφή δανεισμού από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, αποχωρώντας τον Ιανουάριο μετά από 12 συμμετοχές, για να πάρει μεταγραφή για Σεούλ.//Μ

Hwang’s goal for #NFFC.

First touch, first goal, first minute. pic.twitter.com/okzHcwCHGJ

— Callum Castel (@callumcasteln) July 15, 2023