Ο νέος… αμυντικός ρόλος του Κάι Χάβερτζ

Ο 24χρονος Γερμανός άσος δυσκολεύεται ως επιθετικός από τότε που πήγε στην Άρσεναλ και η “Μάνσαφτ” φαίνεται ότι του βρήκε νέο ρόλο στο… αριστερό άκρο της άμυνας.

Ο Κάι Χάβερτζ, ο οποίος μετακόμισε παρέμεινε στο Λονδίνο το περασμένο καλοκαίρι φεύγοντας από την Τσέλσι για την Άρσεναλ, τοποθετήθηκε στο αριστερό άκρο της άμυνας της Εθνικής Γερμανίας στη φιλική “σύγκρουση” με την Τουρκία. Παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε σε μια… άγνωστη θέση, ο 24χρονος πλέι μέικερ πέτυχε γκολ.

🇩🇪 Kai Havertz started for Germany as left back and… then he scored after just 5 minutes. pic.twitter.com/idNhUIFwos

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 18, 2023