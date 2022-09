Ο Μέσι υπέγραψε στην πλάτη… οπαδού (video)

Η λατρεία για τον Αργεντίνο σούπερ σταρ οδήγησε έναν οπαδό να εισβάλλει στον αγωνιστικό χώρο και να βάλει τον 35χρονο άσο να προβεί σε μία ασυνήθιστη ενέργεια.

Ο Λιονέλ Μέσι μπήκε αλλαγή στο δεύτερο μέρος της φιλικής αναμέτρησης της Αργεντινής με την Τζαμάικα και σκόραρε δύο φορές (86’, 89’), για να “καθαρίσει” τον αγώνα ο οποίος τελείωσε με σκορ 3-0.

Στο 86ο λεπτό του ματς, ο άνδρας προσπέρασε τις δυνάμεις ασφαλείας και κατευθύνθηκε προς τον Λιονέλ Μέσι, ζητώντας του ένα αυτόγραφο στην πλάτη. Ο Αργεντινός δεν του αρνήθηκε τη χάρη, ωστόσο τον σταμάτησαν οι σεκιούριτι που έσπευσαν να τον απομακρύνουν, πριν λάβει την υπογραφή.

Δείτε την τρομερή στιγμή:

Messi almost gets tackled by security while signing a fans back 😭 pic.twitter.com/HEX8W8UB5T

— ym🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@KieranCFC88) September 28, 2022