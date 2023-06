Ο Μέσι πήρε θέση για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026!

Ο 35χρονος Αργεντινός σούπερ σταρ ξεκαθάρισε πως κατά πάσα πιθανότητα, το Μουντιάλ του Κατάρ στο οποίο… στέφθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής ήταν το τελευταίο της σπουδαίας καριέρας του.



Σίγουρα όλος ο πλανήτης θα ήθελε να ξαναδεί τον Λιονέλ Μέσι στην κορυφαία ποδοσφαιρική σκηνή, αλλά οι ποδοσφαιρόφιλοι θα μείνουν με… την όρεξη.

Ο 35χρονος Αργεντινός σούπερ σταρ δήλωσε ότι το Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ, το οποίο και κατέκτησε, θα αποτελέσει το τελευταίο της καριέρας του, εφόσον δεν υπάρξει κάποια συνταρακτική αλλαγή.

«Δεν νομίζω. Ήταν το τελευταίο μου Παγκόσμιο Κύπελλο. Θα δω πώς θα πάνε τα πράγματα, αλλά καταρχήν όχι, δεν θα πάω στο επόμενο Μουντιάλ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο “Πούλγκα” μιλώντας στο κινεζικό Μέσο “Titan Sports”, θέτοντας οριστικό τέλος στα σενάρια που τον θέλουν να συμμετέχει και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.//Λ.

Lionel Messi says that he won’t play in the next World Cup in 2026 🥺 pic.twitter.com/VUfzIBfs0J

— ESPN FC (@ESPNFC) June 13, 2023