Ο Κριστιάνο Τζούνιορ θα παίξει στις ακαδημίες της Αλ Νασρ

Ο γιος του Κριστιάνο Ρονάλντο, υπέγραψε συμφωνητικό με την σαουδαραβική ομάδα και θα παίξει ποδόσφαιρο με την U13 του συλλόγου.

Ο πρωτότοκος γιος του Πορτογάλου σταρ είχε παίξει στις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης, της Γιουβέντους, της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τώρα θα αγωνιστεί και στα τμήματα υποδομών της Αλ Νασρ, ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα του. Μάλιστα, o Ρονάλντο Τζούνιορ θα φοράει την φανέλα με το Νο.7, όπως ο Κριστιάνο.

🚨🟡🔵 Cristiano Ronaldo Jr signs with Al-Nassr U13 team — here we go!

The agreement has been signed as Cristiano’s son will start training in the next days.

He will wear number 7.

Cristiano once said: “My son tells me: dad, hold on a few more years, I want to play with you!”. pic.twitter.com/uUp25lelRJ

