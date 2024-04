Ο Ιραόλα κορυφαίος προπονητής για το Μάρτιο

Ο Ισπανός προπονητής της Μπόρνμουθ Αντόνι Ιραόλα, ο οποίος είχε «ακουστεί» στο πρόσφατο παρελθόν για τον Ολυμπιακό, επιλέχθηκε ως ο καλύτερος προπονητής της Premier League για τον μήνα Μάρτιο.

Είναι η πρώτη φορά από τότε που έφτασε στον αγγλικό σύλλογο που ο Βάσκος κέρδισε αυτό το βραβείο και γίνεται ο όγδοος Ισπανός προπονητής στην ιστορία που το καταφέρνει μετά τους, Ράφα Μπενίτεθ (7), Ρομπέρτο ​​Μαρτίνεθ (1), Κίκε Σάντσεθ Φλόρες ( 1), Πεπ Γκουαρντιόλα (11), Χάβι Γκαρσία (1), Μικέλ Αρτέτα (7) και Ουνάι Έμερι (1).

Ο Ιραόλα επικράτησε των Μίκελ Αρτέτα, Γιούργκεν Κλοπ και Αγγελου Ποστέκογλου.

Τον Μάρτιο, η Μπόρνμουθ κέρδισε τρία παιχνίδια και έφερε μία ισοπαλία, για να παραμείνει αήττητη και να σφραγίσει την παρουσία της στην Premier League για άλλη μια χρονιά, ευκολότερα από την προηγούμενη σεζόν.

After an unbeaten March, Andoni Iraola has been named @barclaysfooty Manager of the Month! 🍒#PLAwards | @afcbournemouth pic.twitter.com/n6Zno3y2sd

— Premier League (@premierleague) April 12, 2024