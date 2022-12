Ο Άγιαξ αποδέσμευσε τον Μπλιντ

O Ολλανδός αμυντικός, που έχει αφήσει τη δική του ιστορία στον “Αίαντα”, έμεινε πλέον ελεύθερος και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, διανύοντας πλέον το 32ο έτος της ηλικίας.

Ο Ντάλεϊ Μπλιντ αποτελεί παρελθόν από τον Άγιαξ. Ο Ολλανδός αμυντικός, που συμμετείχε και με τους “οράνιε” στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2022 του Κατάρ, δε θα συνεχίσει στον “Αίαντα”, με τη δεύτερη θητεία του να ολοκληρώνεται μετά από 4,5 χρόνια.

Ο Ολλανδός, που είναι προϊόν της ακαδημίας του Άγιαξ, έχει περάσει στο σύλλογο περισσότερα από δέκα χρόνια και πλέον αναζητά στα 32 του, τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Αντβέρπ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή και θα μπει άμεσα σε συζητήσεις μαζί του.//

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

