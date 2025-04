Ντάνκαν Φέργιουσον vs διαρρήκτες… σημειώσατε άσο

Ο Φέργκιουσον ήρθε αντιμέτωπος με διαρρήκτες στο ίδιο του το σπίτι μετά από έναν αγώνα με τη Γουότφορντ για το Κύπελλο Αγγλίας. Αφού επέστρεψε στο σπίτι του, ο πρώην επιθετικός έδιωξε τον έναν από τους εισβολείς από το ακίνητο και άφησε τον άλλον σε τέτοια κατάσταση που χρειάστηκε ασθενοφόρο.

Η προσέγγιση του Φέργκιουσον απέναντι στους εισβολείς δεν θα αποτελέσει έκπληξη για όποιον είδε τον επιθετικό τρόπο παιχνιδιού του κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Premier League. Ο Σκωτσέζος απέκτησε τη φήμη ενός από τους πιο σκληροτράχηλους παίκτες της κατηγορίας και αποβλήθηκε όχι λιγότερες από εννέα φορές.

Ο Φέργκιουσον δήλωσε στο “Stick to Football”: «Ήμουν ξαπλωμένος στον καναπέ γιατί μετά από ένα παιχνίδι δεν μπορείς να κοιμηθείς. Η αδρεναλίνη σου είναι στα ύψη, είχαμε παίξει με τη Γουότφορντ στο Κύπελλο Αγγλίας. Είχα ένα περίεργο συναίσθημα, αυτοί οι δύο τύποι βλέπουν το Match of the Day στην τηλεόραση ή κάτι τέτοιο, νομίζοντας ότι παίζω εκεί. Νομίζω ότι ήταν μαστουρωμένοι ή μεθυσμένοι, πρέπει να ήταν. Βρίσκομαι στον καναπέ μου, είναι μία παρά τέταρτο το πρωί, φοράω το παντελόνι μου, χωρίς μπλούζα, τα αθλητικά μου παπούτσια. Μόλις άκουσα κάτι.

Πήγα έτσι, ‘μόλις άκουσα κάτι εκεί’, έβαλα τα αθλητικά μου, ήταν ακριβώς εκεί, ήμουν σε φόρμα, ανεβασμένος από το παιχνίδι. Είχα ένα θερμοκήπιο και μπορούσα να δω τις δύο σκιές να περπατούν μέσα στο θερμοκήπιο. Άκουσα αυτό το χτύπημα στο στήθος μου. Ήμουν ανεβασμένος. Σκεφτόμουν “τι να κάνεις”, προφανώς θα πήγαινα μπροστά, ή θα πολεμούσα ή θα έφευγα. Η μάχη. Πήγα μπροστά και δεν έδωσα στα παιδιά καμία ευκαιρία, δεν ήξεραν ποτέ τι τους χτύπησε. Τους κυνήγησα. Αυτό ήταν, τέλος».

Και πρόσθεσε: «Ο ένας από αυτούς ήταν πολύ γρήγορος για μένα, ξέφυγε, αλλά έπιασα τον άλλο. Δεν μπόρεσα να τους πιάσω και τους δύο. Ο ένας από αυτούς έτρεξε και άφησε τον φίλο του, καλό φίλο, ε; Καλός συνεργάτης στο έγκλημα! Τον κάλυψα. Του έκανα κακό. Ήμουν ανεβασμένος, η γυναίκα μου ήταν επάνω με ένα μωρό τριών μηνών, φώναζε από το παράθυρο, άκουγε “μπουμ, μπουμ, μπουμ” και “μπαμ, μπαμ, μπαμ” και φώναζε “γαμώτο, θα τον σκοτώσεις! Σταμάτα! Είχα θολώσει. Και κοιτάζεις κάτω και σκέφτεσαι “Θεέ μου”.

Οπότε οι δύο επιλογές ήταν να τηλεφωνήσω στους φίλους μου και να τον τραβήξω μακριά και να κάνω ό,τι είναι να κάνεις, αλλά σκέφτηκα ότι μάλλον δεν είναι καλή κίνηση ή να τηλεφωνήσω στην αστυνομία! Τηλεφωνήσαμε στην αστυνομία και προφανώς καλέσαμε ταυτόχρονα και ασθενοφόρο».//Λ.

@Photo Credits: AP Photo