Νίκη κορυφής για Τότεναμ | Η Μαρσέιγ έβγαλε… κόκκινη κάρτα στην Σπόρτινγκ

Το εκπληκτικό δίδυμο Κέιν-Σον οδήγησε τους “πετεινούς” στην επικράτηση με 3-1 επί της Άιντραχτ Φρανκφούρτης και την πρώτη θέση του 4ου ομίλου, ενώ στο άλλο ματς οι Μασσαλοί νίκησαν στη Λισαβόνα τα “λιοντάρια” του Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου με 2-0, που τελείωσαν τον αγώνα με εννέα παίκτες.

Για την 4η αγωνιστική του Champions League, στον 4ο όμιλο η Τότεναμ νίκησε με 3-1 την Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Πρωταγωνιστές το “φονικό” δίδυμο Κέιν-Σον, που οδήγησε τους “πετεινούς” στην κορυφή με επτά βαθμούς. Στο άλλο ματς του γκρουπ, η Μαρσέιγ νίκησε ξανά την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, αυτή τη φορά με 2-0 (4-1 στο “Βελοντρόμ”), με τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο να αγωνίζεται ως αλλαγή, αλλά το έργο των “λιονταριών” ήταν εξαιρετικά δύσκολο καθώς ολοκλήρωσαν τον αγώνα με εννέα παίκτες.

Τότεναμ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-2

Οι Γερμανοί ξεκίνησαν ιδανικά τον αγώνα, με τον Καμάντα στο 14′ να πλασάρει εύστοχα μέσα από την περιοχή και να κάνει το 1-0 υπέρ των “αετών” μέσα στο Λονδίνο. Η απάντηση της Τότεναμ ήταν άμεση και έξι λεπτά αργότερα (20′) ο Σον, έπειτα από ασίστ του Κέιν, έκανε το 1-1 για τους “πετεινούς”. Αξίζει να σημειωθεί πως, η απίθανη συνεργασία του Νοτιοκορεάτη με τον Άγγλο φορ όλα αυτά τα χρόνια έφτασε τα 50 γκολ!

50 – Harry Kane and Son Heung-min have now assisted one another to score 50 times for Spurs in all competitions:

43 – Premier League

2 – Champions League

2 – FA Cup

1 – Europa League

1 – Conference League

1 – Europa League qualifying

Bullseye. pic.twitter.com/pnIzxa0YrH

— OptaJoe (@OptaJoe) October 12, 2022