Νέα αφαίρεση βαθμών στη Ρέντινγκ

Δύο ακόμα βαθμοί αφαιρέθηκαν από την Ρέντιγνκ, ομάδα τρίτης κατηγορίας στην Αγγλία, από μια ανεξάρτητη πειθαρχική επιτροπή για καθυστερήσεις πληρωμών στην εφορία, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη (27/2) ο σύλλογος.

Από την Ρέντινγκ είχε αφαιρεθεί ένας βαθμός τον Αύγουστο και άλλοι τρεις βαθμοί τον Σεπτέμβριο, αφού ο ιδιοκτήτης Ντάι Γιόνγκε απέτυχε να καταθέσει αρκετά κεφάλαια για να καλύψει τους μισθούς.

Η Ρέντινγκ -υποβιβάστηκε από την Premier League το 2013 και στη συνέχεια από τη Championship πέρυσι- είναι 19η στη League One μετά την τελευταία αφαίρεση βαθμών, τρεις βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Το διοικητικό όργανο της League One EFL ανέφερε ότι ο Ντάι είχε «αποδείξει απροθυμία να υποστηρίξει τις τρέχουσες οικονομικές δεσμεύσεις του συλλόγου» και τον προέτρεψε να επιταχύνει τις προσπάθειες για να πουλήσει το πλειοψηφικό μερίδιο που κατέχει στο σύλλογο.

Ο σύλλογος ανέφερε επίσης ότι έχει επιβληθεί πρόστιμο 100.000 λιρών στον Ντάι , που πρέπει να πληρώσει εντός 21 ημερών διαφορετικά κινδυνεύει με περαιτέρω ποινές.//Λ.

Club statement | An immediate two-point penalty has been applied with a further two points suspended as a result of persistent late payments to HMRC in 2023.

Full statement⬇️

— Reading FC (@ReadingFC) February 27, 2024