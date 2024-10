Σε αυτή συμπεριλήφθηκε ο Ντόμινικ Σολάνκε έπειτα από επτά χρόνια, ενώ στον αντίποδα, ο Χάρι Μαγκουάιρ έμεινε εκτός.

Η αποστολή των Άγγλων απαρτίζεται από τους: Χέντερσον, Πόουπ, Πίκφορντ, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Κόλγουιλ, Γκέχι, Κόνσα, Λιούις, Στόουνς, Γουόκερ, Μπέλινγκχαμ, Φόντεν, Γκάλαχερ, Γκιμπς-Γουάιτ, Γκόμες, Μέινου, Πάλμερ, Ράις, Γκόρντον, Γκρίλις, Κέιν, Μαντουέκε, Σάκα, Σολάνκε, Γουότκινς.

Ready to go again. 🦁🦁🦁