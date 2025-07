Μπέρνλι: Προσφέρει εμπειρία εικονικής πραγματικότητας στους φιλάθλους της

Σε συνεργασία με την εταιρεία τεχνολογίας Rezzil, θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στον κόσμο μια πλήρως εμβυθιστική VR μετάδοση του φιλικού αγώνα της 9ης Αυγούστου απέναντι στη Λάτσιο. Οι φίλαθλοι που θα προμηθευτούν τα ειδικά headset θα μπορούν να καθίσουν εικονικά στις κερκίδες του Turf Moor, με ζωντανή περιγραφή και ήχους του γηπέδου, σαν να βρίσκονται εκεί.

We are proud to announce a pioneering virtual reality matchday collaboration with @rezzil, the global leader in VR sports technology, marking a major step forward in how fans experience football.



