Μπαίνει σφήνα στην Ίντερ για τον Λουκάκου η Γιουβέντους!

Οι “μπιανκονέρι” θέλουν να προχωρήσουν σε μια πολύ δυνατή ενίσχυση στην επιθετική τους γραμμή με την απόκτηση του Βέλγου έχοντας ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με την Τσέλσι.

Ο Ρομέλου Λουκάκου έχει μετατραπεί σε έναν σημαντικό στόχο για τη Γιουβέντους. Όπως μεταδίδει το “Sky Sports“, οι “μπιανκονέρι” κινούνται δυναμικά για την ενίσχυσή τους στην επιθετική γραμμή, έχοντας πολύ υψηλά στη λίστα τους τον Βέλγο επιθετικό που ανήκει στην Τσέλσι.

Συγκεκριμένα, η Γιουβέντους μπαίνει σφήνα στην Ίντερ η οποία κοιτά να αγοράσει τον Ρομέλου Λουκάκου. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, δεν έχουν γίνει γνωστές περεταίρω λεπτομέρειες όμως αναμφισβήτητα αν συμβεί κάτι τέτοιο θα είναι η μεταγραφή του καλοκαιριού στη Serie A.

Πέρσι, με τη φανέλα της Ίντερ ο Ρομέλου Λουκάκου κατέγραψε 37 συμμετοχές, μετρώντας 14 γκολ και επτά ασίστ.//Μ

