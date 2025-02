Η Adidas παρουσίασε την μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Η Adidas αποκάλυψε, σε συνεργασία με τη FIFA, την μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, η οποία έχει αρκετά χρώματα και διάφορες τεχνολογικές καινοτομίες.

the countdown is on, and the ball is ready to go. 🏆⏳​

​

introducing the Official Match Ball FIFA Club World Cup 2025. 🌎✨​

​

see you this summer 😉🔥 pic.twitter.com/e83K9SOS4u