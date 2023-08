«Μέχρι το 2027 ο Μοράτα στην Ατλέτικο Μαδρίτης»

Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό insider, Φαμπρίτζιο Ρομάνο, ο Άλβαρο Μοράτα αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο έμπιστος Ευρωπαίος δημοσιογράφος “στέλνει” τον Μοράτα πίσω στην Ατλέτικο και πιο συγκεκριμένα αναφέρει πως η συμφωνία θα ολοκληρωθεί σύντομα με ολοκαίνουργιο συμβόλαιο. Μάλιστα, το συμβόλαιο που αναμένεται να υπογράψει ο Ισπανός στράικερ θα έχει διάρκεια μέχρι το 2027. Ο παίκτης αποφάσισε να παραμείνει στην ομάδα αφού μίλησε με το Δ.Σ. της ομάδας, αλλά και με τον ίδιο τον Ντιέγκο Σιμεόνε, προπονητή της ομάδας.

Ο Άλβαρο Μοράτα ξεκίνησε την νεανική καριέρα του στην Ατλέτικο το 2005, σε ηλικία 13 ετών, και επέστρεψε στην ομάδα το 2019 ως δανεικός από την Τσέλσι. Το 2020, η ομάδα από την Μαδρίτη τον αγόρασε και την επόμενη σεζόν τον έστειλε στην Γιουβέντους, με μορφή δανεισμού. Ο Ισπανός παρέμεινε στο Τορίνο μέχρι το 2022, αναπτύσσοντας δυνατές φιλίες-ζωής, όπως με τον Πάουλο Ντιμπάλα που είναι κουμπάροι και πρώην συμπαίκτες, μέχρι που γύρισε ξανά στην Ατλέτικο και πλέον είναι θέμα χρόνου να ανανεώσουν την συνεργασία τους.//ΓΚ

Atlético Madrid and Alvaro Morata will complete the agreement on new contract soon, as revealed here yesterday. It will be valid until June 2027. ⚪️🔴

Morata has decided to stay after speaking to Atléti board and Diego Simeone himself.

Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/suPWRuEVqI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2023