Με το ένα πόδι στην επόμενη φάση η Ιαπωνία!

Οι πρωταθλήτριες του 2011 επικράτησαν με 2:0 της Κόστα Ρίκα, κάνοντας το 2/2 στο Μουντιάλ Γυναικών 2023 και βλέπουν πλέον τη φάση των “16” μπροστά τους.

Η Ιαπωνία κέρδισε (2:0) την Κόστα Ρίκα σήμερα (26/07) στο “Dunedin Stadium” για το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών 2023, πανηγυρίζοντας μια δεύτερη επιτυχία σε ισάριθμους αγώνες που θα της επιτρέψει να προκριθεί στη φάση των “16” της διοργάνωσης.

Η πρωταθλήτρια του 2011, θα πάρει το εισιτήριό της για τη φάση των νοκ άουτ, εάν η Ισπανία κερδίσει ή έρθει ισόπαλη αργότερα σήμερα (26/7, 10:30) με τη Ζάμπια στο Όκλαντ.

Τα γκολ της νίκης για την Ιαπωνία σημείωσαν οι, Χικάρου Ναομότο (25’) και Αόμπα Φουζίνο (27’).

Η Ιαπωνία θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο Ουέλινγκτον τη Δευτέρα (31/7), σε έναν αγώνα που σχεδόν σίγουρα θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα είναι στην κορυφή του ομίλου, ενώ η Κόστα Ρίκα θα παίξει με τη Ζάμπια στο Χάμιλτον, σε ένα ματς όπου οι δύο ομάδες θα ψάξουν την πρώτη τους νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο.//Λ.

Victory for #JPN means they edge one step closer to a place in the Round of 16! 👏#BeyondGreatness | #FIFAWWC

— FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) July 26, 2023