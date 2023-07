Μανέ: «Με σκοτώνετε κάθε μέρα και τώρα θέλετε να σας μιλήσω;»

“Καταπέλτης” ήταν ο Σενεγαλέζος επιθετικός σε δημοσιογράφο που επιχείρησε να τον προσεγγίσει, θεωρώντας ότι τα γερμανικά μέσα του έχουν ασκήσει άδικη κριτική.

Εξοργισμένος ήταν ο Σαντιό Μανέ με δημοσιογράφο που τον προσέγγισε, με τον επιθετικό της Μπάγερν Μονάχου να είναι αμείλικτος στις δηλώσεις του.

Συγκεκριμένα, δημοσιοποιήθηκε στο Twitter ένα βίντεο με Γερμανό δημοσιογράφο, ο οποίος εργάζεται στην “Abendzeitung” που ασχολείται με το ρεπορτάζ των Βαυαρών, να πλησιάζει τον Μανέ για δηλώσεις και τον Σενεγαλέζο να απαντά: «Με σκοτώνετε κάθε μέρα και τώρα θέλετε να σας μιλήσω;».

Sadio Mané mit Medienkritik: „You are killing me every day – and now you wanna talk…“ #FCBayern @Abendzeitung pic.twitter.com/7tO5VyPWzU

— Maximilian Koch (@_kochmaximilian) July 23, 2023