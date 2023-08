Μαϊάμι ιδού ο Μεσι-ας σου! (video)

Aσταμάτητος είναι ο Αργεντινός σούπερ σταρ στο ξεκίνημα του στις ΗΠΑ, καθώς σημείωσε ακόμη δύο γκολ στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι με 3:1 κόντρα στην Ορλάντο Σίτι και έφτασε συνολικά τα πέντε σε μόλις τρεις αναμετρήσεις στο Leagues Cup.

Τα πέντε γκολ σε τρεις συμμετοχές με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι έφτασε ο Λιονέλ Μέσι, που συνεχίζει να δείχνει πως δεν πήγε στις ΗΠΑ για… διακοπές.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ σκόραρε -και μάλιστα δις- στη νίκη της ομάδας του με 3:1 στο ντέρμπι της Φλόριντα με την Ορλάντο Σίτι, λανσάροντας μάλιστα και νέο πανηγυρισμό αφού αυτή τη φορά έκανε το σήμα κατατεθέν ενός άλλου ήρωα της Marvel, του Black Panther.

Messi does the Thor and Black Panther celebrations in consecutive matches. pic.twitter.com/fW3DC7ftst — Barça Universal (@BarcaUniversal) August 3, 2023

Μόλις στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης και μετά από υπέροχη σκαφτή πάσα του Τέιλορ, ο Μέσι βρέθηκε τετ α τετ με τον τερματοφύλακα της Ορλάντο, κοντρόλαρε την μπάλα με το στήθος και εκτέλεσε τον Πέδρο Γκαγιέσε για το 1:0 της Ίντερ Μαϊάμι.

MESSI X ROBERT TAYLOR BANGERS ONLY 🤯🤯 Taylor puts Messi in with the chip to give us the early lead over Orlando City.#MIAvORL | 📺#MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/kvb8Lmcccj — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 3, 2023

Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν προσωρινά σε 1:1 με τον Αραούχο στο 17′, για να έρθει με πέναλτι ο Μαρτίνες στο 51′ να δώσει εκ νέου προβάδισμα στην Ίντερ.

For his 9th goal in 12 career games against Orlando City, Josef Martínez converts a PK to put us back in the lead 👊#MIAvORL | 2-1| 📺 #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/lhJvjZbi2P — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 3, 2023

Στο 72′ ο Μέσι έβαλε το… κερασάκι στην τούρτα, καθώς μετά από πάσα του Μαρτίνες, πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ στη βραδιά και 5ο συνολικά στην καριέρα του στις ΗΠΑ σε τρεις εμφανίσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τζόρντι Άλμπα έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι. Ο 34χρονος Ισπανός αριστερός μπακ, ο οποίος παρουσιάστηκε στους οπαδούς στο “DRV PNK Stadium” πριν από την έναρξη του παιχνιδιού, μπήκε στη θέση του 19χρονου αμυντικού Νόα Άλεν στο 64ο λεπτό. Η πρώτη του πάσα στο παιχνίδι μάλιστα ήταν στον Λιονέλ Μέσι, φυσικά, καθώς μοιράστηκε επίσης το γήπεδο με τον Σέρχιο Μπουσκέτς – ένα άλλο γνώριμο πρόσωπο που μετακόμισε στη Φλόριντα από τη Βαρκελώνη αυτό το καλοκαίρι.//Λ.