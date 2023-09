Στην Γαλλία για τη Λυών ο Γκρόσο

Μόνο τα τυπικά φέρεται να έχουν απομείνει για την επισημοποίηση του “γάμου” μεταξύ των “λιονέ” και του Ιταλού προπονητή.

Όπως έχει γίνει γνωστό από το πρωί της Πέμπτης (14/9), ο Φάμπιο Γκρόσο θα αναλάβει το “τιμόνι” της Λυών, αντικαθιστώντας τον Λοράν Μπλαν. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο πάλαι ποτέ θρύλος της “σκουάντρα ατζούρα” θα βρίσκεται στη Γαλλία από την Παρασκευή (15/9), ενώ στην αναμέτρηση με την Χάβρη την Κυριακή (17/9), θα βρίσκεται στους επισήμους, παρακολουθώντας το ματς.

Ο Ιταλός ρεπόρτερ, ενημέρωσε επίσης, πως ο Γκρόσο θα φέρει δικό του τεχνικό επιτελείο στο Λυών, ενώ η επίσημη παρουσίαση του νέου κόουτς του συλλόγου, θα γίνει τη Δευτέρα (18/9).//ΓΑ

Olympique Lyon & Fabio Grosso plan 🇮🇹

◉ He’ll bring his own staff.

◉ Arrival in France on Friday.

◉ In the stands vs Le Havre.

◉ Presented on Monday.

Here we go, confirmed — he’s gonna be the new coach as reported yesterday 🤝🏻 pic.twitter.com/3Hu378EbYy

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 14, 2023