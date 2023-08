Sky Sports: «Μένει μέχρι το 2025 ο Εμπαπέ»

Νέα ανατροπή φαίνεται πως θα υπάρξει στο σίριαλ της παραμονής ή μη του Γάλλου σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν, μιας και το έγκυρο μέσο μαζικής ενημέρωσης αναφέρει πως εν τέλει θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο “Παρκ Ντε Πρενς”.

Πιο συγκεκριμένα, το “Sky Sports” αναφέρει ότι ο Κιλιάν Εμπαπέ όχι μόνο θα παίξει με τη φανέλα των Παριζιάνων φέτος, αλλά θα ανανεώσει και το συμβόλαιό του. Για την ακρίβεια. ο 24χρονος φέρεται να είναι έτοιμος να υπογράψει επέκταση έως το καλοκαίρι του 2025, με ευνοϊκότερους όρους. Η πλευρά του παίκτη αλλά και της ομάδας δεν έχουν πάρει ακόμα επίσημη θέση, ωστόσο το κλίμα μοιάζει να έχει ανατραπεί πλήρως.

Βέβαια, σε περίπτωση που επαληθευτούν τα παραπάνω, θα μένει να γνωστοποιηθούν οι όροι της νέας σύμβασης. Άλλωστε, δεν αποκλείεται ο Γάλλος σούπερ σταρ να ζητήσει κάποια ειδική ρήτρα αποχώρησης για το καλοκαίρι του 2024, πιθανότατα για να μετακομίσει στη Μαδρίτη.//Α.

Το δημοσίευμα:

BREAKING: Kylian Mbappe will stay and play for Paris Saint-Germain this season and is now expected to extend his contract at the club until 2025 🇫🇷 pic.twitter.com/x2GCK9r63b

— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 13, 2023