Θέλει… σαν τρελός Μπαρτσελόνα ο Σίλβα

Την επιθυμία του να κάνει το παιδικό του όνειρο πραγματικότητα και να αγωνιστεί με τη φανέλα των “μπλαουγκράνα” φέρεται να επιθυμεί ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι.

Σύμφωνα με τη “Mundo Deportivo”, ο Μπερνάρντο Σίλβα… δεν βλέπει την ώρα να φορέσει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Ο 27χρονος έχει ξεκαθαρίσει στον Πεπ Γκουαρδιόλα και στη διοίκηση της ομάδας ότι σκέφτεται μονάχα τη μετακόμιση στη Βαρκελώνη. Παράλληλα, φρόντισε να ενημερώσει και τους Καταλανούς για τις σκέψεις του. Ο Τσάβι και ο Τζουάν Λαπόρτα, φέρονται να είναι θετικοί στο εν λόγω σενάριο, ειδικά στην περίπτωση που αποχωρήσει ο Φρένκι Ντε Γιόνγκ.

Το δημοσίευμα:

🔄 (B. SILVA): Bernardo Silva already offered himself to Barcelona when they went to sign Ferran Torres.

• He met with the Barça negotiators in one of their trips and made it clear that he would be interested in joining Barça asap.#FCB 🇵🇹

Via (🟢): @ffpolo & @EduPolo [md] pic.twitter.com/1LvzvWwH4I

