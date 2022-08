Συμφώνησαν Σίτι και Μπαρτσελόνα για Μπ. Σίλβα

Πολύ κοντά στο να κάνει το παιδικό του όνειρο πραγματικότητα και να αγωνιστεί με τη φανέλα των “μπλαουγκράνα” φέρεται να βρίσκεται ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός των “πολιτών”.

Σύμφωνα με τον Ζεράρ Ρομέρο, ο Μπερνάρντο Σίλβα είναι πολύ κοντά στη μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα. Ο 27χρονος έχει ξεκαθαρίσει εδώ και καιρό στον Πεπ Γκουαρδιόλα αλλά και στη διοίκηση της ομάδας ότι σκέφτεται μονάχα τη μετακόμιση στη Βαρκελώνη. Οι Καταλανοί ήρθαν σε επαφή με την ομάδα του Μάντσεστερ και, με βάση πάντα το ίδιο δημοσίευμα, συμφώνησαν για ένα ποσό κοντά στα 55 εκατομμύρια ευρώ. Το συγκεκριμένο νούμερο είναι κατά 25 εκατομμύρια χαμηλότερο από αυτό που αξίωνε αρχικά η Σίτι.

Αν ολοκληρωθεί το “deal” θα μένει να φανεί πως θα δηλωθεί ο Πορτογάλος στο ρόστερ για το ισπανικό πρωτάθλημα. Παράλληλα, η συγκεκριμένη κίνηση φαίνεται πως δημιουργεί ακόμα περισσότερα ερωτηματικά αναφορικά με το μέλλον του Φρένκι Ντε Γιόνγκ στο “Spotify Camp Nou”.

Το δημοσίευμα:

