Ριβάλντο: «Θα ήθελα να δω τον Άλβαρεζ στην Μπαρτσελόνα, θα ήταν σπουδαία προσθήκη»

«Είναι σπουδαίος παίκτης και θα ήθελα πραγματικά να τον δω στην Μπαρτσελόνα, θα ήταν σίγουρα μία σημαντική προσθήκη. Όλα εξαρτώνται από την λεπτομερή ανάλυση που θα κάνει ο σύλλογος, ειδικά στο οικονομικό κομμάτι και στο αν θα μπορούσε να γίνει η μεταγραφή αλλά εγώ θα τον ήθελα πολύ», τόνισε σχετικά με τον Χουλιάν Άλβαρεζ ο παλαίμαχος άσος των “μπλαουγκράνα”, ο οποίος μίλησε και για το επικείμενο ντέρμπι μεταξύ των δύο ομάδων:

«Είναι το περίφημο ματς που δίνει έξι πόντους, με την Μπαρτσελόνα να βγάζει πάντως μία ηρεμία σε όλες τις διοργανώσεις και προπορεύεται ήδη στην La Liga. Μία νίκη θα ήταν καλή για να απομακρύνει την Ατλέτικο από την κορυφή αλλά ακόμη και σε περίπτωση ήττας απομένουν αρκετά παιχνίδια. Η Μπαρτσελόνα παραμένει μέσα και στις τρεις διοργανώσεις και έχει ό,τι χρειάζεται για να κατακτήσει ακόμη ένα τρεμπλ».

🚨🎙️| Rivaldo: "I would like to see Julian Alvarez at Barça. He would be a great addition for the club." #fcblive pic.twitter.com/xVVmGrAbPz