Πρωταγωνιστής Βέλντε στην δύσκολη πρόκριση του Ολυμπιακού επί της Athens Kallithea (highlights)

Η Athens Kallithea αιφνιδίασε τους γηπεδούχους, ανοίγοντας το σκορ στο 3ο μόλις λεπτό με τον, πρώην παίκτη των Πειραιωτών, Μανθάτη. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ ισοφάρισε νωρίς στην αναμέτρηση με ωραίο σουτ του Βέλντε (24’), παρ’ όλα αυτά δεν κατάφερε να σκοράρει άλλο τέρμα παρά τις πολλαπλές χαμένες ευκαιρίες της. Ο Νορβηγός εξτρέμ αποτέλεσε τον παίκτη «κλειδί» για τον Μεντιλίμπαρ, αφού σκόραρε αι τα δύο γκολ της ομάδας του στις δύο αναμετρήσεις κόντρα στην Athens Kallithea. Να σημειωθεί, ο Ολυμπιακός είχε τέσσερα δοκάρια στο πρώτο 45λεπτο, με τον Μασούρα να χάνει την μεγαλύτερη ευκαιρία της αναμέτρησης, πετυχαίνοντας το δοκάρι δις στην ίδια φάση.

Η Athens Kallithea με την έναρξη του πρώτου μισού έπιασε εξ απήνης τους γηπεδούχους, αφού μόλις στο 2ο λεπτό άνοιξε το σκορ με τον, πρώην «ερυθρόλευκο», Μανθάτη, οποίος δεν πανηγύρισε το τέρμα του ως ένδειξη σεβασμού στην παλιά του ομαδα. Ο Έλληνας μπακ-χαφ πλάσαρε τον Πασχαλάκη μετά από ασίστ του Βασιλόγιαννη η οποία προέκυψε από την εξαιρετική διαγώνια μπαλιά του Καινούριου. Ο Ολυμπιακός αντέδρασε και βρέθηκε μια «ανάσα» από την ισοφάριση, αφού ο Ολιβέιρα στο 8’ με απευθείας εκτέλεση φάουλ σημάδεψε το αριστερό δοκάρι του Γκέλιου. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ συνέχισε να αγωνίζεται με την γνωστή «πεπατημένη» της, συνεχής πίεση και αλλεπάλληλες σέντρες. Το γκολ δεν άργησε να έρθει για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ, καθώς στο 24ο λεπτό ο Βέλντε με δυνατό σουτ από την δεξιά γωνία της περιοχής κέρδισε τον κίπερ των φιλοξενούμενων, μετά την απομάκρυνση της άμυνας στο κόρνερ των «ερυθρολεύκων». Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν πολύ κοντά για να αποκτήσουν τα «ηνία» της αναμέτρησης, αφού ο Έσε με κεφαλιά (29’) έστειλε την μπάλα στην δοκό, μετά από την εξαιρετική σέντρα του Βέλντε. Ανεπανάληπτη χαμένη ευκαιρία από τον Μασούρα στο 39’, όταν πέρασε με ντρίπλα τον κίπερ της Athens Kallithea και σημάδεψε το δοκάρι δύο συνεχόμενες φορές. Στο 44ο λεπτό ο Ελ Καμπί διαμόρφωσε το 2-1 με δυνατή κεφαλιά μετά την εκτέλεση φάουλ του Ολιβέιρα, ωστόσο το τέρμα του Μαροκινού ακυρώθηκε μετά από υπόδειξη οφσάιντ του VAR. Kάπως έτσι τα δύο σύνολα οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια με το 1-1.

Oι φιλοξενούμενοι επιχείρησαν να πράξουν όπως και στο πρώτο μισό, αφού στο 51’ έχασαν μεγάλη ευκαιρία με την εκτέλεση φάουλ του Βασιλόγιαννη, καθώς δεν βρέθηκε κάποιος στην πορεία της μπάλας, με αυτήν να περνάει ελάχιστα άουτ. Οι γηπεδούχοι απάντησαν δύο λεπτά αργότερα (53’) με ωραία ατομική ενέργεια του Μπιανκόν, με τον Γάλλο να σουτάρει στην κλειστή γωνία του Γκέλιου και αυτός με την σειρά του να αποκρούσει παραχωρώντας το κόρνερ. Ο σκόρερ των γηπεδούχων τέσταρε τα αντανακλαστικά του τερματοφύλακα τον φιλοξενούμενων με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 66’, με τον δεύτερο να πραγματοποιεί τρομερή επέμβαση. Οι φιλοξενούμενοι παρά τις αλλαγές τους δεν κατάφεραν να απειλήσουν ξανά τον Πασχαλάκη, την ίδια στιγμή που ο Ολυμπιακός πίεζε για βρει δεύτερο τέρμα. Με την Athens Kallithea να απομακρύνει τον οποιοδήποτε κίνδυνο και τον Γκέλιο να δηλώνει παρόν όποτε χρειάστηκε, το κορ παρέμεινε ισόπαλο στο 1-1 και οι «ερυθρόλευκοι» παπέσπασαν την πρόκριση στους «8», περιμένοντας να ολοκληρωθεί το ζευγάρι Παναθηναϊκός-Ατρόμητος για να μάθει τον αντίπαλο του.

ΓΚΟΛ: 24’ Βέλντε/ 3’ Μανθάτης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 50’ Ντόη, 64’ Στάμενιτς/ 25’ Ουλντρίγκις, 52΄Μαρότα

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: –

ΔΟΚΑΡΙ: 8’ Ολιβέιρα, 29’ Έσε, 39’ Μασούρας /

Oλυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Ντόη (71’ Ρέτσος), Αποστολόπουλος, Στάμενιτς, Έσε (71’ Γουίλιαν), Ολιβέιρα, Μασούρας (81΄Τσικίνιο), Βέλντε, Ελ Καμπί (71’ Kωστούλας).

Athens Kallithea (Ντονάτι): Γκέλιος, Μαρότα (82′ Λουκίνας), Πασαλίδης (45’ Ντεμέτριους), Μότοκ, Μανθάτης, Καινούργιος, Ντίμπα, Εντιαγέ, Μερκάτι (59’ Ματίγια), Βασιλογιαννης (59’ Βαλμπουενά), Ουλντρίκις (72’ Τζιάνι).

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Κυπέλλου Ελλάδας:

1η αγωνιστική-Φάση των “16”

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου

21:30 Ατρόμητος-Παναθηναϊκός

* Δεν έχει οριστεί η ρεβάνς Παναθηναϊκός – Ατρόμητος

2η αγωνιστική-Φάση των “16”

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου

Παναχαϊκή – Κηφισιά 1-0 (1-1)

Άρης – ΑΕΚ 1-1 (0-1)

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου

ΠΑΟΚ – Αιγάλεω 7-1 (3-0)

Ολυμπιακός – Athens Kallithea 1-1 (1-0)

19:30 Βόλος – ΟΦΗ (1-3)

Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου

17:00 Πανιώνιος – Πανσερραϊκός (0-2)

19:30 Αστέρας Τρίπολης – Ζάκυνθος (2-1)

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Πανσερραϊκός – Πανιώνιος vs Ζάκυνθος – Αστέρας Τρίπολης

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός vs Ολυμπιακός

ΑΕΚ vs ΠΑΟΚ

ΟΦΗ – Βόλος vs Παναχαϊκή

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

Πανσερραϊκός – Πανιώνιος vs Ζάκυνθος – Αστέρας Τρίπολης / ΟΦΗ – Βόλος vs Κηφισιά – Παναχαϊκή

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός vs Ολυμπιακός / ΑΕΚ vs ΠΑΟΚ.//ΝΓ