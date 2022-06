«Κρεμάει» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια ο Κολάροφ

Την απόφαση του να βάλει τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα, έκανε γνωστή ο 36χρονος Σέρβος αριστερός οπισθοφύλακας.

Tίτλοι τέλους για τον Αλεξάνταρ Κολάροφ, ο οποίος αποφάσισε να «κρεμάσει» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία 36 ετών. Ο Σέρβος αριστερός οπισθοφύλακας, αποφάσισε να μην ανανεώσει το συμβόλαιο του με την Ίντερ, το οποίο λήγει στις 30 Ιουνίου και αποχωρεί από την ενεργό δράση πραγματοποιώντας μία σπουδαία καριέρα.

Σε αυτά τα 19 χρόνια επαγγελματικής καριέρας, ο Κολάροφ αγωνίστηκε μεταξύ άλλων στην Τσουκαρίτσκι και τη Μπέογκραντ της Σερβίας, όπου το 2007 μετακινήθηκε στη Ρώμη για λογαριασμό της Λάτσιο. Από εκεί μετακόμισε στην Μάντσεστερ Σίτι και το 2017 επέστρεψε στην Ιταλία, για να αγωνιστεί με τη φανέλα της Ρόμα κι έπειτα της Ίντερ, η οποία έμελλε να είναι και ο τελευταίος του σταθμός.

Στην τροπαιοθήκη του ο Σέρβος έχει δύο πρωταθλήματα Αγγλίας, ένα Κύπελλο, ένα Σούπερ Καπ και δύο Λιγκ Καπ με την Μάντσεστερ Σίτι, ενώ τρόπαια κατέκτησε στην Ιταλία τόσο με την Ίντερ (ένα πρωτάθλημα Ιταλίας, ένα Κύπελλο Ιταλίας και ένα Σούπερ Καπ Ιταλίας) όσο και με τη Λάτσιο (ένα Κύπελλο Ιταλίας και ένα Σούπερ Καπ Ιταλίας).

Former Manchester City, Roma and Lazio player Aleksandar Kolarov has decided to retire from professional football, after last seasons spent at Inter. ✋🏻🇷🇸 #transfers pic.twitter.com/UFoTDAHeZj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2022