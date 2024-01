Κορυφαίος προπονητής στον κόσμο ο Γκουαρδιόλα

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι ήταν αυτός που κατέκτησε τον τίτλο του κορυφαίου τεχνικού για το 2023, αφήνοντας πίσω του στη σχετική λίστα τους Σιμόνε Ινζάγκι και Λουτσιάνο Σπαλέτι.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα εξαργύρωσε την καταπληκτική περσινή σεζόν που είχε με την Μάντσεστερ Σίτι, την οποία οδήγησε σε ένα ιστορικό τρεμπλ, καθώς αναδείχθηκε από την FIFA ως ο καλύτερος προπονητής στον κόσμο για την χρονιά που έφυγε.

«Θέλω να μοιραστώ αυτό το βραβείο με τους ιδιοκτήτες της Μάντσεστερ Σίτι, με τον Φεράν Σοριάνο και με τον Τσίκι Μπεγκιριστάιν, που πίστεψαν σε μένα από την αρχή. Εκ μέρους του προπονητικού επιτελείου μου αλλά και από μένα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους παίκτες μου. Ήταν ευχαρίστηση να ζω μαζί τους τα τελευταία χρόνια» ανέφερε ο Πεπ Γκουαρδιόλα.

Pep Guardiola has been named #TheBest FIFA Men's Coach 2023! 👏

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 15, 2024