Κορυφαίος Αφρικανός παίκτης της χρονιάς ο Λούκμαν

Ο Αντεμόλα Λούκμαν πέτυχε χατ-τρικ στον θρίαμβο της Αταλάντα επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν στον τελικό του Europa League στο Δουβλίνο τον περασμένο Μάιο, ενώ νωρίτερα στη χρονιά βοήθησε τη Νιγηρία να φτάσει στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, σκοράροντας τρεις φορές στο τουρνουά.

Ο 27χρονος διεθνής Νιγηριανός επιθετικός, ο οποίος γεννήθηκε στο Λονδίνο και έχει αγωνιστεί στην Premier League με τις Έβερτον, Φούλαμ και Λέστερ, πέτυχε 17 γκολ με την Αταλάντα την περασμένη σεζόν και έχει ήδη 11 στην εφετινή σεζόν. Μετακόμισε στο Μπέργκαμο το 2022.

Ο Λούκμαν αναδείχθηκε Ποδοσφαιριστής της Χρονιάς, νικώντας τον Αχράφ Χακίμι από το Μαρόκο, τον Σερχού Γκιρασί από την Γουινέα, τον Σάιμον Αντίνγκρα από την Ακτή Ελεφαντοστού και τον τερματοφύλακα της Νότιας Αφρικής, Ρόνουεν Γουίλιαμς.//Λ.

When the stars align, they spell 𝐀𝐝𝐞𝐦𝐨𝐥𝐚 𝐋𝐨𝐨𝐤𝐦𝐚𝐧. 🌟



Ladies and gentlemen, your Men’s Player of the Year! 🏆#CAFAwards2024 pic.twitter.com/xtHxJozThj