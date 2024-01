Κινδυνεύει με τέσσερις αγωνιστικές ο Γκρίνγουντ

Ο 22χρονος Άγγλος δέχθηκε κόκκινη κάρτα στο ματς με την Ράγιο Βαγιεκάνο, με κίνδυνο να δεχθεί ποινή τεσσάρων αγωνιστικών στο πάγκο για υβριστική φράση.

Στην αναμέτρηση της Χετάφε με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, ο Μέισον Γκρίνγουντ ήρθε σε αντιπαράθεση με τον διαιτητή, Φιγκερόα Βάσκεθ, και δέχθηκε κόκκινη κάρτα. Μάλιστα, φέρεται να λέει «F*** you», πράγμα το οποίο κατέγραψε ο Ισπανός στο ροζ φύλλο του αγώνα.

Ωστόσο, εάν κάτι τέτοιο ισχύει, τότε ο Άγγλος ενδέχεται να τιμωρηθεί για τέσσερα παιχνίδια, μένοντας εκτός. Ο ίδιος αναφέρει πως δεν απευθύνθηκε στον ref, αλλά είπε «F*** sake» γενικά και αόριστα, χωρίς να θέλει να προσβάλει κάποιον. Έτσι, η υπόθεση έχει τεθεί υπό καθεστώς έρευνας.//ΓΚ

Manson greenwood sees red after saying something to the referee pic.twitter.com/zkCYwgvuw5

