Κάτοικος Λονδίνου ο Σκαμάκα

Μια… ανάσα μακριά από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στη Γουέστ Χαμ βρίσκεται ο διεθνής Ιταλός επιθετικός. Το βράδυ της Δευτέρας (25/7) αναμένεται στην αγγλική πρωτεύουσα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.

Στο βόρειο Λονδίνο θα αγωνίζεται – εκτός συγκλονιστικού απροόπτου – από τη νέα σεζόν ο Τζιανλούκα Σκαμάκα. Σύμφωνα με το “Sky Sports”, η Σασουόλο τα βρήκε σε όλα με την ομάδα της Πρέμιερ Λιγκ. Το ποσό της μεταγραφής θα “αγγίξει” τα 36 εκατομμύρια ευρώ ενώ θα συμπεριληφθεί και ποσοστό 10% για μελλοντική πώληση. Ο 23χρονος θα κάνει την Τρίτη (26/7) ιατρικές εξετάσεις και αν όλα κυλήσουν καλώς, θα ανακοινωθεί έως το τέλος της εβδομάδας.

Το δημοσίευμα:

Gianluca Scamacca to West Ham, here we go! Full agreement finally signed between clubs and also on player side, Italian striker will be in London today. 🚨⚒️🇮🇹 #WHUFC

Medical scheduled on Tuesday. €36m fixed fee plus €6m add-ons and 10% sell-on clause to Sassuolo. Completed. pic.twitter.com/z5ZukGoV10

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2022