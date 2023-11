Ίντερ Μαϊάμι: Έκλεισε φιλικό αγώνα για να τιμήσει τον Μέσι

Η ομάδα του Αργεντινού σούπερ σταρ προγραμμάτισε φιλική αναμέτρηση στις 10 Νοεμβρίου με αντίπαλο της Νιου Γιορκ Σίτι, προκειμένου να γιορτάσει την κατάκτηση της όγδοης χρυσής μπάλας του “Pulga”.

Ο Λιονέλ Μέσι ήταν ο μεγάλος θριαμβευτής στην πρόσφατη τελετή του γαλλικού περιοδικού “France Football“, καθώς απέκτησε για άλλη μία φορά το βραβείο της χρυσής μπάλας, γεγονός που τον κάνει ξεχωριστό, αφού αποτελεί τον πρώτο ποδοσφαιριστή που κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο εκτός Ευρώπης, ενώ παράλληλα είναι ο πρώτος που έχει στην συλλογή του οκτώ χρυσές μπάλες!

Ο πρόεδρος της Ίντερ Μαϊάμι, Ντέιβιντ Μπέκαμ, ήταν αυτός που βράβευσε τον Μέσι, δηλώντας λίγο μετά πως ήταν μεγάλη τιμή για εκείνον. Σήμερα, Παρασκευή (3/11), η επίσημη ιστοσελίδα της Ίντερ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γνωστοποίησε την διεξαγωγή φιλικού αγώνα προς τιμήν του Αργεντινού σούπερ σταρ στις 10 Νοεμβρίου.//ΜΛ.

