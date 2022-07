Ημιαυτόματο οφσάιντ στο Μουντιάλ του Κατάρ ανακοίνωσε η FIFA

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο, θα τεθεί σε εφαρμογή νέο σύστημα, το οποίο θα διευκολύνει τους διαιτητές, να λαμβάνουν πιο γρήγορα αποφάσεις για τον συγκεκριμένο κανονισμό.

Με ανακοίνωσή της η Παγκόσμια Ομοσπονδία, έκανε γνωστό πως στο Μουντιάλ του Κατάρ θα τεθεί σε εφαρμογή ημιαυτόματο σύστημα οφσάιντ, έτσι ώστε να βοηθηθούν οι διαιτητές, να παίρνουν πιο γρήγορα αποφάσεις και να μειωθούν οι καθυστερήσεις που υπάρχουν στην εξέταση των αμφισβητούμενων φάσεων.

Η νέα τεχνολογία χρησιμοποιεί 12 αποκλειστικές κάμερες παρακολούθησης που είναι τοποθετημένες κάτω από την οροφή του γηπέδου για την παρακολούθηση της μπάλας και διαθέτει έως και 29 σημεία δεδομένων κάθε μεμονωμένου παίκτη, 50 φορές το δευτερόλεπτο, υπολογίζοντας την ακριβή θέση τους στο γήπεδο. Τα 29 σημεία δεδομένων που συλλέχθηκαν περιλαμβάνουν όλα τα άκρα, που σχετίζονται με την πραγματοποίηση κλήσεων οφσάιντ.

Semi-automated offside technology to be used at FIFA World Cup 2022™. System provides an automated offside alert to the video match officials team. 3D animation improves communication to in-stadium fans and television viewers.

👉 https://t.co/sSWofZErPK#FootballTechnology pic.twitter.com/D1e0ZrBvVb

— FIFA Media (@fifamedia) July 1, 2022