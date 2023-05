Η Σάο Πάολο ανακοίνωσε την απόκτηση του Λιονέλ Μέσι!

Η βραζιλιάνικη ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του 10χρονου Λιονέλ Μέσι Ντα Σίλβα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο στην Κ-9 του συλλόγου.

Το όνομα του Λιονέλ Μέσι φαίνεται να έχει δοθεί σε πολλά μωρά, προς τιμήν του Αργεντινού σούπερ σταρ. Η Σάο Πάολο ανακοίνωσε την απόκτηση του 10χρονου Λιονέλ Μέσι Ντα Σίλβα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την Κ-9 του βραζιλιάνικου συλλόγου, κουβαλώντας το όνομα του Αργεντινού σούπερ σταρ, που παρότρυνε αρκετούς γονείς να εμπνευστούν από τον ίδιο.//Τ.

Brazilian club São Paulo have signed nine year old Brazilian named Lionel Messi da Silva to a contract. Born in 2014, he was signed to their U9 team. 🇧🇷🇦🇷 pic.twitter.com/v2EmYAo8oN

