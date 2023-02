Η Ρέιντζερς έμεινε αμέτοχη για να δεχθεί γκολ! (video)

Η ομάδα του Μάικλ Μπιλ πανηγύρισε την πρόκριση στους “8” του Κυπέλλου Σκωτίας, επικρατώντας με 3:2 της Πάρτικ Θιστλ, αλλά η αναμέτρηση θα μείνει στην… ιστορία για ένα απίθανο fair play!

Η Πάρτικ Θιστλ άνοιξε το σκορ στον αγώνα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 35′ και ο Τσόλακ ήταν αυτός που βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο 50ο λεπτό. Στο 71′, πραγματοποιήθηκε μία ιδιαίτερη φάση στην αναμέτρηση, καθώς ο Τίλμαν βρέθηκε στο έδαφος μετά από σκληρό μαρκάρισμα και οι συμπαίκτες του έβγαλαν την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Τη στιγμή που οι παίκτες της Πάρτικ ήθελαν να επιστρέψουν την κατοχή στη Ρέιντζερς, ο Τίλμαν έκλεψε την μπάλα και σκόραρε δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του.

Το εν λόγω γκολ ξεσήκωσε… θύελλα αντιδράσεων και διαμαρτυριών και έφερε ένα απίθανο fair play. Συγκεκριμένα, ο Μπιλ είπε στους ποδοσφαιριστές του να κάτσουν να δεχθούν γκολ και ο Τιφόνι διαμόρφωσε το 2-2 στο 73′. Εν τέλει, η Ρέιντζερς πήρε τη νίκη, χάρη σε γκολ του Σαντς στο 86ο λεπτό.//

Δείτε τη φάση:

Stop what you're doing right now and watch this! 🤯

Malik Tillman gives Rangers the lead in controversial circumstances which infuriates the visitors 😠

Michael Beale then steps in and orders his side to allow Partick Thistle to score 👏🔵#ScottishCup | @ScottishCup pic.twitter.com/iUOtLalNGO

— Viaplay Sports UK (@ViaplaySportsUK) February 12, 2023