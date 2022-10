Η πρόβλεψη για την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Αγγλία

Πίσω στο 2013, η Αγγλική Independent, είχε δημοσιεύσει την ενδεκάδα της Εθνικής, που θα κατακτούσε το Μουντιάλ του 2022, όμως η εκτίμησή της δεν πήγε τόσο καλά…

Όλοι μετρούν αντίστροφα για την έναρξη του Μουντιάλ, με τα στοιχήματα να παίρνουν φωτιά. Η σελίδα Football Ramble, δημοσίευσε την πρόβλεψη της Independent, από το 2013, στην οποία ανέφερε ότι η Εθνική Αγγλία θα κατακτούσε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, ονομάζοντας μάλιστα και την ενδεκάδα που θα κατακτούσε τον κόσμο, βάζοντας μέσα τον γνώριμο Τσούμπα Άκπομ.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν έπεσε μέσα στις επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή…

Άκπομ, Ζαχά, Γουίλσιρ, Τζόουνς, Στάριτζ, Ίμπε, Γουίλσιρ, Μπάρκλει, Τζόουνς, Τσάλομπαχ, Σμόλινγκ, Μπάτλαντ

Back in 2013, The Independent predicted that England would win the 2022 World Cup and even named the Xl that would achieve it 👀 pic.twitter.com/GOvWfnxpJ0

— Football Ramble (@FootballRamble) October 26, 2022