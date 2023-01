Η πομπή με τη σορό του Πελέ πέρασε έξω από το σπίτι της μητέρας του

Η πομπή που συνοδεύει τον “βασιλιά” στην τελευταία του κατοικία, πέρασε έξω από την οικεία που βρίσκεται η 100χρονη μητέρα του, η οποία φημολογείται πως δεν έχει μάθει για τον θάνατό του.

Μία από τις πιο ανατριχιαστικές στιγμές στην κηδεία του Πελέ, ήταν όταν η πομπή που μεταφέρει τη σορό από το γήπεδο της Σάντος στην τελευταία του κατοικία και συνοδεύεται από πλήθος κόσμου, πέρασε από το σπίτι που μένει η μητέρα του.

Η Σελέστε είναι 100 ετών και φημολογείται πως δεν γνωρίζει ότι ο γιος της έχει φύγει από τη ζωή. Τραγική φιγούρα η αδερφή του θρυλικού ποδοσφαιριστή, Μαρία Λουσία, η οποία υποδέχτηκε με συγκίνηση την πομπή λίγο πριν αυτή φτάσει στην τελευταία κατοικία του Βραζιλιάνου “βασιλιά”.

Fãs rezaram em frente à casa de Dona Celeste, a mãe de Pelé, que tem 100 anos e está acamada. Irmã do Rei, Maria Lúcia, e outros parentes seguem à espera da passagem do cortejo pelo Canal 6. pic.twitter.com/QnScRerSRm

Ao vivo no #BalançoGeral: cortejo com o corpo do rei do futebol passa pela casa de Dona Celeste, mãe de Pelé.

➡️ Assista no @sigaplayplus: https://t.co/EsiKDUNIaw pic.twitter.com/psGU56LRGy

— Balanço Geral (@balancogeral) January 3, 2023