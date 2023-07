Η οικογένεια του Εμπαπέ αποδέχτηκε την πρόταση της Αλ Χιλάλ!

Σύμφωνα με τον Τζιαλούνκα Ντι Μάρτζιο η οικογένεια του Γάλλου σούπερ σταρ έχει αποδεχθεί την πρόταση της ομάδας από το Ριγιάντ, και πλέον τα πάντα θα κριθούν από την απόφαση του 24χρονου

Ο Ιταλός δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι η οικογένεια του Εμπαπέ (που είναι και ουσιαστικά αυτή που συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις με την εκάστοτε ομάδα) αποδέχτηκε την αστρονομική πρόταση της Άλ Χιλάλ στην Παρί, ύψους 300 εκατ. ευρώ και στον ίδιο συμβόλαιο ενός έτους με απολαβές 700 εκατ. ευρώ!

Έτσι λοιπόν τώρα απομένει η οριστική απόφαση του Γάλλου σούπερ σταρ. Ο 24χρονος απέρριψε την πρόταση της ομάδας από την Αραβία, αλλά η ενδεχόμενη πίεση από την οικογένεια του παίκτη μπορεί να αντιστρέψει τα δεδομένα. //ΝΚ

🚨🌕 BREAKING: Kylian Mbappé’s family is ready to ACCEPT Al-Hilal’s offer. The player hasn’t decided yet. @DiMarzio 🇫🇷 pic.twitter.com/y3k3MsVpOm

— Madrid Zone (@theMadridZone) July 25, 2023