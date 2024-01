Η Μπράιτον άργησε, αλλά πήρε την πρόκριση | Γλίτωσε το κάζο η Γουότφορντ

Με 4-2 επικράτησαν εκτός έδρας της Στόουκ οι “γλάροι”, χάρη στον Ζοάο Πέδρο που με δύο προσωπικά του τέρματα τελείωσε την υπόθεση μετά το 70′. Απίθανη ανατροπή των “χόρνετς” στις καθυστερήσεις, πήραν τη νίκη με 2-1 κόντρα στην ομάδα της National League, Τσέστερφιλντ.

Στόουκ – Μπράιτον 2-4

Ζορίστηκαν, αλλά επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορί οι “γλάροι” στο Στόουκ. Ισοφάρισαν με 1-1 στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με τον Εστουπινιάν, πήραν το προβάδισμα στο 52′ με τον Ντανκ, πριν ισοφαριστούν σε 2-2 από πέναλτι του Μπέικερ. Τελικά, η ποιότητα της Μπράιτον μέτρησε, αφού τα δύο προσωπικά γκολ του Ζοάο Πέδρο έφεραν εις πέρας την απόδραση και την πρόκριση στον επόμενο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας.

Τζίλιγχαμ – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 0-3

Εύκολη νίκη για τις “λεπίδες” κόντρα στην ομάδα της League Two που τελείωσε το ματς με 3-0. Δύο γκολ πέτυχε ο Οσούλα στο πρώτο ημίχρονο, πριν βάλει το “κερασάκι στην τούρτα” στο 83′ ο Μακατί.

Bladesmen advance into the fourth round of the @EmiratesFACup ⚔️ pic.twitter.com/rFEp0jdBmE

— Sheffield United (@SheffieldUnited) January 6, 2024