Η Λέστερ κέρδισε την ένσταση για τη δικαιοδοσία της Πρέμιερ Λιγκ για παραβιάσεις του PSR

Η Λέστερ άσκησε έφεση με την αιτιολογία ότι η απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής για την υπόθεση δεν είχε δικαιοδοσία, η οποία επικυρώθηκε από ανεξάρτητο συμβούλιο προσφυγών.

Ο σύλλογος παραπέμφθηκε για πρώτη φορά από την Πρέμιερ Λιγκ στην ανεξάρτητη επιτροπή τον Μάρτιο και η επιτροπή απέρριψε την πρώτη αμφισβήτηση της Λέστερ στη δικαιοδοσία της για να εκδικάσει την υπόθεση.

«Η Λέστερ χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου Εφέσεων, η οποία υποστηρίζει τη σταθερά διατυπωμένη θέση μας ότι οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον του συλλόγου θα πρέπει να συνεχιστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος.

Η Πρέμιερ Λιγκ δήλωσε έκπληκτη και απογοητευμένη από την απόφαση.

