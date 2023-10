Η Φραπάρ η πρώτη γυναίκα που θα “σφυρίξει” στο Γουέμπλεϊ

Η Γαλλίδα ρέφερι ορίστηκε να διευθύνει τη φιλική αναμέτρηση ανάμεσα σε Αγγλία και Αυστραλία και είναι απόλυτα έτοιμη να γράψει ιστορία.

Η Στεφανί Φραπάρ ορίστηκε να διαιτητεύσει τον φιλικό αγώνα Αγγλίας-Αυστραλίας την Παρασκευή, για να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα διαιτητεύσει διεθνή αγώνα ανδρών στο Γουέμπλεϊ.

Η Φραπάρ, μεταξύ άλλων επιτευγμάτων, ήταν η πρώτη γυναίκα που διαιτήτευσε έναν αγώνα στο Παγκόσμιο Κύπελλο ανδρών στο Κατάρ το 2022, τη νίκη της Γερμανίας επί της Κόστα Ρίκα (4-2).

Η 39χρονη διαιτητής ήταν επίσης η πρώτη που διεύθυνε αγώνες στη γαλλική Ligue 2 και Ligue 1, στο Champions League (Γιουβέντους-Ντινάμο Κιέβου) και στο Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ 2019 μεταξύ της Λίβερπουλ και της Τσέλσι.

French official Stephanie Frappart will make history when she referees @England v @Socceroos at @WembleyStadium later this week.

