Η Έβερτον στα… χέρια της “777 Partners”

Νέα σελίδα στην ιστορία των “ζαχαρωτών” καθώς από σήμερα η ομάδα περνά στα χέρια της 777 Partners, από τον μέχρι πρότινος μεγαλομέτοχο Φαράντ Μοσίρι.

Οι εξελίξεις τρέχουν στην Έβερτον καθώς από σήμερα θα ανήκει στον αμερικάνικο όμιλο 777 Partners, που συμφώνησε για την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτο μετοχών, με τον μεγαλομέτοχο του συλλόγου Φαράντ Μοσίρι.

Η 777 Partners έχει στην ανάμειξη σε πλήθος ομάδων όπως η Τζένοα, η Βάσκο ντα Γκάμα, η Χέρτα, η Σταντάρ Λιέγης, ο Ερυθρός Αστέρας, η Μελβούρνη και η Σεβίλλη.

777 Partners has signed an agreement with Farhad Moshiri to acquire his full stake in Everton Football Club, which accounts for 94.1 per cent of the Club’s shares.

