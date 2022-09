H αποστολή της Αγγλίας για τα παιχνίδια του Nations League

Mε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσαν τα “τρία λιοντάρια” την 28μελή αποστολή για τα ματς κόντρα σε Γερμανία και Ιταλία.

Ο Γκάρεθ Σάουθγκέιτ, έκανε γνωστούς τους εκλεκτούς που συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή για τους αγώνες του Nations League κόντρα σε Ιταλία και Γερμανία.

Τα “τρία λιοντάρια” παίζουν του τελευταίους τους αγώνες, δύο μήνες πριν την έναρξη του Μουντιάλ, ξεκινώντας με το ταξίδι τους στο Μιλάνο την Παρασκευή 23/9 ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις τους τη Δευτέρα 26/9 στο “Γουέμπλεϊ” κόντρα στη Γερμανία.

Η αποστολή:

Τερματοφύλακες: Χέντερσον, Πόουπ, Ραμσντέιλ

Αμυντικοί: Άρνολντ, Τσίλγουελ, Κόαντι, Ντάιερ, Γουέι, Τζέιμς, Μαγκουάιρ, Σο, Στόουνς, Τομόρι, Τρίπιερ, Γουόκερ

Μέσοι: Μπέλινγκχαμ, Μάουντ, Φίλιπς, Ράις, Γουόρντ Πράους

Επιθετικοί: Άμπραχαμ, Μπόουεν, Φόντεν, Γκρίλις, Κέιν, Σακά, Στέρλινγκ, Τόνεϊ

