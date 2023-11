Γκαγιάρδο τελικά ο εκλεκτός για τον πάγκο της Αλ Ιτιχάντ

Αν και ο Βίτορ Περέιρα φιγούραρε για την θέση του προπονητή της ομάδας από τη Σαουδική Αραβία ο θρυλικός προπονητής της Ρίβερ είναι αυτός που αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν Μέσα από την Αργεντινή.

Βρέθηκε ο εκλεκτός για τον πάγκο της Αλ Ιτιχάντ μετά την απόλυση του Νούνο Εσπίριτο Σάντος, και αυτός ακούει στο όνομα Μαρσέλο Γκαγιάρδο, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το “TyC Sports“.

Τις τελευταίες ώρες πολλά ονόματα ακούστηκαν για τη θέση του προπονητή της ομάδας από τη Σαουδική Αραβία μεταξύ αυτών και του Βίτορ Περέιρα άλλοτε προπονητή του Ολυμπιακού, αλλά οι ιθύνοντες της ομάδας κατέληξαν στον άλλοτε τεχνικό της Ρίβερ Πλέιτ.

Ο Μαρσέλο Γκαγιάρδο τον τελευταίο καιρό που βρισκόνταν χωρίς ομάδα είχε απορρίψει αρκετές προτάσεις, μεταξύ αυτών της Μαρσέιγ, της Λυών αλλά και της Βιγιαρεάλ. //ΝΚ

