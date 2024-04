Γκάφα της UEFA με τον Ποντένσε (ΦΩΤΟ)

Ο Ολυμπιακός την προσεχή Πέμπτη θα αγωνιστεί κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την προημιτελική φάση του Conference League.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν θα έχουν τον Ντανιέλ Ποντένσε, καθώς συμπλήρωσε κάρτες στη ρεβάνς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Παρόλα αυτά, φαίνεται πως η UEFA το… ξέχασε!

Συγκεκριμένα, ο επίσημος λογαριασμός του Conference League έκανε ένα ποστ με τους Ποντένσε και Ντάμιαν Σιμάνσκι, ρωτώντας τους φιλάθλους «Ποιος από τους δύο θα κάνει τη διαφορά την Πέμπτη;», παρόλο που ο Πορτογάλος εξτρέμ δεν θα παίξει.

Podence or Szymański: Who'll have the bigger impact on Thursday? ✨#UECL pic.twitter.com/hzGNks594v

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) April 9, 2024