Γίνεται Σαουδάραβας και ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς!

Ο 28χρονος διεθνής Σέρβος μέσος βρίσκεται μια ανάσα από την φυγή του από τα ιταλικά γήπεδα και προβάρει τη φανέλα της Αλ Χιλάλ που του προσφέρει… μυθικό συμβόλαιο.

Μια ακόμη ηχηρή μεταγραφή πρόκειται να ανακοινωθεί στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, καθώς η Αλ Χιλάλ ήρθε σε συμφωνία με τον Σεργκέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς. Μετά την απόκτηση του Ρούμπεν Νέβες από τη Γουλβς και του Καλιντού Κουλιμπαλί από την Τσέλσι, ο Σέρβος διεθνής μέσος είναι έτοιμος να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με το σύλλογο του Ριάντ.

Η Αλ Χιλάλ προσφέρει στον 28χρονο μέσο 20 εκατ. ευρώ ετησίως και στη Λάτσιο 40 εκατ. ευρώ, ποσό που φαίνεται να την ικανοποιεί καθώς το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή λήγει σε έναν χρόνο. Η ομάδα του Ζόρζε Ζεσούς είναι ο σύλλογος με τις περισσότερες διακρίσεις στη Σαουδική Αραβία και την Ασία, έχοντας κερδίσει 66 τρόπαια και κατέχει το ρεκόρ πρωταθλημάτων και Champions League Ασίας με 18 και 4 αντίστοιχα.//Λ.

