Φοβερό Μάλι, υπέταξε την Αργεντινή στο μικρό τελικό

Ποιος θα έλεγε ποτέ, ότι η “Αλμπισελέστε” θα μπορούσε να ηττηθεί με 3-0 από χώρα της Δυτικής Αφρικής. Κι’ όμως, αυτό έγινε στην αναμέτρηση για την 3η και την 4η θέση του Μουντιάλ Κ17, χαρίζοντάς μας απίστευτες ποδοσφαιρικές στιγμές.

Αργεντινή και Μάλι βρέθηκαν αντιμέτωπες στον μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2023, το οποίο διεξήχθη στην Ινδονησία. Μάλιστα, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ποδοσφαίρου Κ17 της “Αλμπισελέστε”, δέχθηκε τρία γκολ στο “Μάναχαν Στάντιουμ”, στην Σουρακάρτα, και δεν σκόραρε… κανένα, έχοντας μονάχα δύο καλές φάσεις μέσα σε όλο το παιχνίδι. Η μία εξ αυτών όμως, ήταν ακυρωθέν γκολ, λόγω οφσάιντ.

Ο αγώνας:

Το Μάλι ξεκίνησε πολύ πιο εντυπωσιακά από την Αργεντινή, αφού πραγματοποίησε την πρώτη καλή εμφάνιση στο 6ο λεπτό. Πιο συγκεκριμένα, ο Αμιντού Μακαλού ήθελε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με ένα… πολύ δυνατό σουτ, αλλά ο Ιερεμίας Φλορεντίν, ο τερματοφύλακας της “Αλμπισελέστε”, την σταμάτησε εγκαίρως, στέλνοντάς την κόρνερ. Τρία λεπτά μετά όμως, ο Ιμπραΐμ Ντιαρά τροφοδοτήθηκε ωραία στην άκρη της περιοχής, κοντρολάροντας την μπάλα και στέλνοντάς την στην κάτω αριστερή γωνία, νικώντας τον Αργεντινό πορτιέρε και κάνοντας το σκορ 1-0. Στο 16′, ο Σεκού Κόνε ήθελε να κάνει δύο τα τέρματα για το Μάλι, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να… τραντάξει το δεξί δοκάρι.

Στο 43′, ο Μακαλού επιχείρησε ξανά για να σκοράρει. Μάλιστα, αυτή την φορά προσπάθησε από άμεση εκτέλεση φάουλ, αλλά το σουτ κατέληξε λίγο πιο έξω από το δεξί δοκάρι. Δύο λεπτά αργότερα όμως, ο Μαμαντού Ντουμπιά έκανε το 2-0, με άριστη κεφαλιά, στέλνοντας την ομάδα του στα αποδυτήρια με δύο γκολ και έχοντας κρατήσει την εστία τους καθαρή.

🇲🇱 Mali doubles their lead just before the break!

Watch the rest of the #U17WC 3rd Place Play-off on FIFA+ 📺

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 1, 2023